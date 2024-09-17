Врач Кайбышева посоветовала принимать с обезболивающими антисекреторные препараты

Необходимость применения антисекреторных средств при использовании обезболивающих препаратов объяснила NEWS.ru старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. Она указала, что слишком частый и необоснованный прием анальгетиков может быть опасен для желудка.

По словам специалиста, наиболее распространенные безрецептурные обезболивающие входят в группу нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). Эти препараты пользуются широкой популярностью благодаря своей способности эффективно справляться с болью, воспалением, отеками и высокими температурами. Однако их бездумное использование может нанести серьезный ущерб слизистой оболочке желудка и кишечника.

Врач также предупредила о возможных последствиях, таких как эрозии, язвы, кровотечения и даже перфорация желудка. Она добавила, что антисекреторные препараты помогают уменьшить выработку соляной кислоты в желудке, что делает желудочный сок менее агрессивным.