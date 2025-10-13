Врач Каевицер предложил использовать компрессионный трикотаж при пониженном давлении

Терапевт клиники DocMed Георгий Каевицер рассказал о мерах профилактики гипотонии — состояния, сопровождающегося пониженным артериальным давлением. Об этом сообщило Здоровье Mail .

Как пояснил врач, при низком давлении могут возникать двоение в глазах или появление тумана перед ними; головокружение или ощущение легкости в голове; обмороки; общая слабость; тошнота; проблемы с концентрацией внимания.

Для профилактики гипотонии специалист предложил использовать компрессионный трикотаж на голенях. По словам эксперта, также положительный эффект окажет отказ от алкоголя и напитков, которые усиливают выработку мочи.