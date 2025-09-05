Врач Кадыров сообщил, что исправить прикус можно в любом возрасте

Здоровье и красота улыбки взаимосвязаны. Многие уверены, что исправить прикус можно только в детстве, а после 30 лет шанс упущен. Стоматолог и ортодонт Фарит Кадыров в интервью « Известиям » назвал такое убеждение мифом.

Врач напомнил, что проблемы с прикусом могут привести к заболеваниям десен, а также разрушению эмали, ведь скученность зубов приводит к скоплению налета. Кроме того, среди последствий — дополнительная нагрузка на пищеварительную систему.

«Неправильный прикус — одна из частых причин дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, что проявляется головными болями, щелчками и болью в области сустава», — предупредил эксперт.

По словам Кадырова, ортодонтическое лечение не имеет возрастных ограничений и доступно взрослым. Выбор методик отличается разнообразием: различные брекет-системы и элайнеры.