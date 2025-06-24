Врач Кабулов предупредил об ускоренном старении кожи из-за недостатка сна

Пластический хирург и косметолог центра инновационной медицины Георгий Кабулов в беседе с aif.ru рассказал, какие факторы влияют на преждевременное старение кожи.

По словам врача, внешний вид зависит не только от возраста человека, но и от его привычек и внешних воздействий. Так, большое значение имеют качество и количество ночного отдыха.

«Во время сна эпителиальные ткани восстанавливаются от повреждения ультрафиолетом (и другими факторами), а если сон неполноценный, то со временем кожа становится более восприимчивой к повреждениям и может менее быстро регенерировать», — пояснил специалист.

Медик подчеркнул, что недостаток сна может привести к отекам, тусклому цвету лица и другим проблемам с кожей. Кроме того, на состояние влияют ультрафиолетовое излучение, неправильное питание, недостаток воды, неправильное использование косметики и излишне агрессивное очищение кожи, добавило Ura.ru.