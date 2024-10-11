Врач Юнисова предупредила, что в менопаузу у женщин вокруг сердца и печени начинает накапливаться жир

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смертности как среди мужчин, так и женщин, но у слабого пола имеются свои особенности и риски. Об этом сообщила «Известиям» врач-кардиолог «СМ-Клиники» Алина Юнисова.

Она отметила, что в Европе около 55% смертей среди женщин связаны именно с ССЗ, в частности, ишемической болезнью сердца и инсультом.

По словам врача, сердечно-сосудистое здоровье женщин можно разделить на два этапа: репродуктивный и менопаузальный, каждый из которых имеет свои риски. Например, для женщин характерна меньшая физическая активность, что повышает вероятность развития заболевания. Кроме того, тревожно-депрессивные расстройства, чаще наблюдающиеся у женщин, также увеличивают риск ССЗ.

Кроме того, наиболее явным физиологическим изменением, происходящим во время менопаузы, является увеличение висцерального жира в области живота, вокруг сердца и в печени. Согласно данным крупного международного исследования, у женщин его уровень в области живота возрос на 8,2% в течение двух лет до наступления менопаузы и в период естественной менопаузы. После — его накопление продолжалось, но с более медленными темпами.