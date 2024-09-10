Врач Ярцева: уровень сахара в крови может подняться из-за стресса

Эмоциональный стресс нередко сказывается на общем здоровье и самочувствии человека. Так, неприятные эмоции способны повысить уровень сахара в крови, рассказала терапевт-иммунолог Ирина Ярцева, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, во время стресса вырабатываются определенные гормоны. Такие процессы в организме могут привести к болям, повышению давления и температуры тела и другим неприятным ощущениям.
Справиться с недомоганием, вызванным стрессом, помогут физические упражнения. Так, можно поприседать или же пройтись по лестнице, отметила Ярцева.
Число ДТП снизилось на 3% в Подмосковье с начала года
«Проснулся от взрыва». Местный житель — о том, как в Новой Москве сбили БПЛА
Электронные книги возглавили топ продаж перед 1 сентября
Итоги выборов в Совет депутатов округа подвели в Луховицах
Пристройку к школе № 29 в Подольске возведут к 2025 году
Названо число тяжело раненных при атаке дронов в Раменском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте