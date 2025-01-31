Врач Ярцева призвала высыпаться зимой, чтобы поддерживать иммунитет

Несмотря на то, что люди стали реже болеть в период потепления, поддержание здоровья остается крайне важным моментом. Одним из ключевых факторов, влияющих на самочувствие зимой, считается сон. Об этом ИА НСН сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Регулярный полноценный сон необходим, так как он непосредственно поддерживает работу иммунной системы. Дополнительно рекомендуется прием витамина D в зимнее время. Ярцева также акцентировала внимание на необходимости избегать перегрева и предложила пересмотреть некоторые элементы зимнего гардероба.

Врач напомнила, что февральские морозы могут спровоцировать рост заболеваемости, поэтому подготовку иммунной системы стоит начинать заблаговременно. В условиях морозов ОРВИ распространяется быстрее, и не каждая иммунная система способна справиться с такими температурными колебаниями.