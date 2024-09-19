Врач Ярцева: полноценный сон станет профилактикой простуды

С приходом осени наступает сезон простудных заболеваний и ОРВИ. Защитить организм от болезней поможет полноценный сон, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при дефиците сна сильно снижаются защитные функции организма, из-за этого человек может заболеть ОРВИ. Также очень важно одеваться по погоде, поскольку осенью солнце всегда обманчиво, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, профилактикой сезонных заболеваний станет регулярное проветривание помещений, отметила Ярцева.