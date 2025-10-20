Врач Ярцева подчеркнула важность регулярных медицинских обследований для людей старше 50 лет

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе со «Звездой» подчеркнула важность регулярных медицинских обследований для людей старше 50 лет.

Она отметила, что необходимо ежегодно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови.

«Холестерин нужно обязательно проверять. Причем развернутый холестерин. А также на сахар в крови нужно обращать внимание», — подчеркнула Ярцева.

Если есть подозрения на патологию, врач рекомендует провести суточное мониторирование ЭКГ и обратиться за консультацией к специалисту.