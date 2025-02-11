Врач Ярцева: напитки с сахаром перенапрягают нервную систему

Иммунолог Ирина Ярцева подчеркнула опасность потребления сахаросодержащих напитков. Она указала на целый ряд серьезных заболеваний, связанных с регулярным включением сахара в рацион, сообщил RT .

По словам врача, такие продукты способствуют развитию сахарного диабета, усиливают риск появления атеросклероза, сердечных заболеваний, инсультов и инфарктов. Сахар также способствует возникновению ожирения. Напитки с сахаром оказывают негативное влияние на центральную нервную систему, перегружая ее, добавила медик.

Ярцева напомнила, что природа создала сахар в форме фруктов. Наличие клетчатки в составе предотвращает их потребление в больших объемах.