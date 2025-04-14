Врач Ярахмедов предупредил об опасности синдрома «разбитого сердца»

Синдром «разбитого сердца», или такоцубо, может развиться на фоне сильного эмоционального потрясения. Заболевание по симптоматике напоминает острый инфаркт миокарда. Об этом рассказал сердечно-сосудистый хирург Тахир Ярахмедов в беседе с « Газетой.ru ».

Современные исследования показали, что заболевание представляет серьезную угрозу для жизни, предупредил медик. В 10–20% случаев недуг вызывает тяжелую сердечную недостаточность с гемодинамической нестабильностью и систолической дисфункцией.

«Несмотря на определенные риски по здоровью пациентов с синдромом такоцубо, прогнозы по лечению весьма благоприятные», — заверил врач.

По его словам, диагностика проводится с помощью УЗИ сердца (ЭХО-КГ), электрокардиограммы или коронароангиографии. Эти методы позволяют отличить такоцубо от других острых сердечно-сосудистых патологий.