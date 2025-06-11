Врач Янг рассказала, что диета «Вашоку» помогает японцам жить долго и активно

Традиционное питание японцев «Вашоку» считается полезным для здоровья. Этот подход к еде давно вызывает интерес ученых по всему миру. В Японии такой рацион помогает людям сохранять активность и бодрость до глубокой старости. Эндокринолог и нутрициолог Катя Янг рассказала KP.RU , что система «Вашоку» предполагает разнообразие продуктов.

По мнению эксперта, это дает возможность получить все необходимые витамины, минералы и микроэлементы. Продукты растительного происхождения содержат клетчатку, антоцианы и полифенолы, которые защищают организм от внешних факторов и способствуют естественной детоксикации.

Преобладающая часть рациона — растительная пища (80%), остальная доля приходится на белок, в основном рыбу и морепродукты. Мясо японцы употребляют редко, а молочные продукты почти не используют. Вместо молока — растительные аналоги, вместо сыра — тофу. Такой подход снижает нагрузку на организм.