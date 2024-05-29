Врач Якушева назвала топинамбур лучшим продуктом для здорового пищеварения

Благодаря уникальному составу клубни топинамбура прекрасно влияют на обмен веществ. Они считаются лучшим продуктом для здорового пищеварения, сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Якушева в беседе с Life.

По словам специалиста, овощ активизирует выделение желчи и ферментов поджелудочной железы. Также в нем содержится большое количество клетчатки, которая способствует очищению внутренней поверхности кишечника и уменьшает риск развития желчнокаменной болезни.

Кроме того, для здорового пищеварения в рацион стоит включить свеклу, инжир, тыкву, брокколи и мандарины, отметила Якушева.