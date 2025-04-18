Врач Яковлева: носители вируса герпеса имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог Ольга Яковлева поделилась с kp.ru информацией о связи между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что носители вируса герпеса имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера, особенно это касается вируса простого герпеса первого типа.

По словам Яковлевой, до 20% поражений нервной системы связано с герпесвирусной инфекцией. С возрастом у некоторых людей, зараженных герпесом, могут возникнуть тяжелые последствия для здоровья. Примерно у 15–20% пациентов они остаются надолго, иногда приводят к инвалидности.