Врач Яковлева: носители вируса герпеса имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера

Врач-невролог Ольга Яковлева поделилась с kp.ru информацией о связи между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.
Выяснилось, что носители вируса герпеса имеют повышенный риск развития болезни Альцгеймера, особенно это касается вируса простого герпеса первого типа.
По словам Яковлевой, до 20% поражений нервной системы связано с герпесвирусной инфекцией. С возрастом у некоторых людей, зараженных герпесом, могут возникнуть тяжелые последствия для здоровья. Примерно у 15–20% пациентов они остаются надолго, иногда приводят к инвалидности.
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