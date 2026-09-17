Врач Якимович назвала основания для освобождения школьников от физкультуры

Школьника могут временно освободить от физкультуры при острых болезнях, обострении хронических состояний, травмах и после операций. Нагрузку также могут скорректировать через подготовительные и специальные группы, передает ТАСС .

Замдиректора института медицины и медицинских технологий НГУ, врач по лечебной физкультуре Инесса Якимович уточнила, что основанием для освобождения становятся обострения астмы, аллергии, болезней опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и ЛОР-органов.

Ограничения могут назначить после ОРВИ, гриппа, ангины, бронхита, пневмонии и кишечных инфекций. Освобождение также возможно при ушибах, растяжениях связок и переломах.

Врач может не освобождать ребенка от занятий полностью, а определить его в подготовительную группу. При отсутствии обострения нагрузку там увеличивают постепенно.

При выраженных хронических заболеваниях или нарушениях развития школьника могут направить в специальные группы «А» или «Б». В группе «А» проводят щадящие занятия без резких нагрузок, акробатики и активных игр. Для группы «Б» предусмотрена лечебная физкультура в медорганизации и самостоятельные занятия по назначению врача, сообщает Ura.ru.