Врач Якиманская посоветовала промочившим ноги сделать массаж стоп с мазью

С началом октября во многих регионах наступает похолодание и идут сильные дожди. Как сохранить здоровье в это межсезонье, особенно если человек промок или намочил ноги, объяснила Life Юлия Якиманская, доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения и врач-терапевт.

По ее словам, промокшие ноги следует быстро согреть, а лучше всего пропарить до ощущения глубокого тепла. После этого массаж стоп, особенно с использованием разогревающей мази, поможет улучшить микроциркуляцию.

Теплые носки и горячий чай с малиновым вареньем, медом или имбирем будут способствовать закреплению эффекта этих процедур. Также полезно вдыхать эфирные масла цитрусовых, пихты, эвкалипта, чайного дерева и сосны, чтобы повысить иммунитет бронхов и легких, а также предотвратить закрепление вирусной инфекции в организме.