Врач Якиманская назвала ингаляции эффективным домашним средством лечения кашля

Кашель — это симптом, а не болезнь. Чтобы быстро избавиться от него, нужно определить его тип и причину, а затем сочетать аптечные средства (если назначил врач) и эффективные домашние методы. Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Юлия Якиманская рассказала Life.ru о типах кашля и мерах, которые помогают ускорить лечение.

Как отметила доктор, для всех видов кашля важны общие меры: обильное теплое питье, увлажнение воздуха, регулярное проветривание и щадящий режим.

При влажном кашле могут быть полезны муколитики и отхаркивающие препараты, а при сухом — противокашлевые средства, которые назначает только врач. Эффективное домашнее средство — ингаляции. Они увлажняют дыхательные пути и доставляют лекарство прямо к очагу воспаления.

Если кашель не проходит дольше семи дней, появилась одышка, боль в груди, трудно дышать, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Якиманская.