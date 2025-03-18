Врач Яхъяева: антиаритмические препараты могут спровоцировать депрессию
Психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра Патимат Яхъяева назвала возможные негативные последствия приема антиаритмических препаратов. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам врача, использование таких лекарств может обернуться депрессией. Первые подобные случаи были зафиксированы еще в 1967 году.
«Тогда было проведено исследование: среди 89 пациентов, которые принимали пропранолол, почти каждый третий (27 человек) начал страдать депрессией», — отметила врач.
Яхъяева подчеркнула косвенную связь между депрессией и бета-адреноблокаторами, вызванную побочными эффектами последних. Речь идет о слабости, повышенной утомляемости и ночных кошмарах, добавили «Известия».