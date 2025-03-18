Врач Яхъяева: антиаритмические препараты могут спровоцировать депрессию

Психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра Патимат Яхъяева назвала возможные негативные последствия приема антиаритмических препаратов. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, использование таких лекарств может обернуться депрессией. Первые подобные случаи были зафиксированы еще в 1967 году.

«Тогда было проведено исследование: среди 89 пациентов, которые принимали пропранолол, почти каждый третий (27 человек) начал страдать депрессией», — отметила врач.

Яхъяева подчеркнула косвенную связь между депрессией и бета-адреноблокаторами, вызванную побочными эффектами последних. Речь идет о слабости, повышенной утомляемости и ночных кошмарах, добавили «Известия».