Врач Яглова: у женщин выше риск развития аутоиммунных заболеваний

Женский иммунитет обладает повышенной силой, однако эта особенность может приводить к значительным рискам для здоровья. Такое заявление сделала доктор медицинских наук Наталья Яглова в беседе с сайтом KP.RU .

Врач пояснила: гены, отвечающие за иммунный ответ, находятся в Х-хромосоме. У женщин их две, а у мужчин одна.

«Поэтому в женском организме содержится двойной набор „иммунных“ генов. Из-за этого сами по себе иммунные реакции более бурные, ярко выраженные», — отметила врач.

С одной стороны, организм женщины активнее вырабатывает антитела и лучше справляется с инфекциями. С другой — есть риск сбоя, когда иммунитет начинает атаковать собственные клетки и ткани. Это может привести к аутоиммунным заболеваниям и тяжелым формам аллергии, предупредила специалист.