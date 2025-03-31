Врач Израилов: избавиться от второго подбородка можно в домашних условиях

Второй подбородок может появиться из-за лишнего веса или возрастных изменений. Пластический хирург Валерий Израилов в разговоре с сайтом kp.ru поделился советами, как избавиться от этого эстетического недостатка.

По словам эксперта, есть несколько упражнений, которые можно выполнять дома. Например, сильно высовывать язык, пытаясь достать им до кончика носа. Или похлопать подбородок тыльной стороной ладони.

Еще специалист рекомендует вытягивать губы трубочкой и двигать их вправо и влево, поднимать подбородок и вращать шеей. Это поможет расслабить мышцы лица, шеи и зоны декольте.

В клинике решить проблему можно с помощью процедур. Подойдут нитевой лифтинг и аппаратные методики, стимулирующие синтез коллагена и эластина. В более серьезных случаях требуются хирургические вмешательства: липосакция и пластика шеи, заключил Израилов.