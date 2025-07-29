Врач Изгарева рассказала, что еда может застревать между зубами из-за скрытого кариеса

Стоматолог, хирург-пародонтолог, автор курсов, лектор Олеся Изгарева в интервью «Газете.ru» рассказала, что причиной застоя пищи между зубами может быть старая пломба.
«Это обычный симптом, как першение в горле или температура. Такое часто бывает, если старая пломба плохо прилегает и нависает над десной», — пояснила врач.
Кроме того, к причинам она отнесла наличие десневого или пародонтального кармана и наклон зуба. Изгарева также отметила, что пища может застревать из-за скученности зубов и скрытого кариеса. Еще один вероятный фактор — расцементировка в области имплантов.
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