Врач Изгарева рассказала, что еда может застревать между зубами из-за скрытого кариеса

Стоматолог, хирург-пародонтолог, автор курсов, лектор Олеся Изгарева в интервью « Газете.ru » рассказала, что причиной застоя пищи между зубами может быть старая пломба.

«Это обычный симптом, как першение в горле или температура. Такое часто бывает, если старая пломба плохо прилегает и нависает над десной», — пояснила врач.

Кроме того, к причинам она отнесла наличие десневого или пародонтального кармана и наклон зуба. Изгарева также отметила, что пища может застревать из-за скученности зубов и скрытого кариеса. Еще один вероятный фактор — расцементировка в области имплантов.