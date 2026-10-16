Врач из Тулы Блашкевич перечислила первые симптомы артрита

Врач-ревматолог тульской поликлиники «Альфскрин» Ольга Блашкевич рассказала, как не пропустить начало воспаления суставов и почему боль в суставе не повод просто выпить обезболивающее. Об этом сообщило тульское издание ТСН24 в преддверии Всемирного дня борьбы с артритом.

Ревматолог подчеркивает, что артрит — это не только болезнь пожилых, и боль часто не является первым признаком. Суставы подают тихие сигналы: утренняя скованность пальцев, беспричинная припухлость, затруднение движений после долгого сидения, симметричная боль в кистях или стопах, а также покраснение и жар в суставе при нормальной температуре тела.

Причины воспаления варьируются от аутоиммунных атак до инфекций или подагры, поэтому обезболивающие лишь маскируют симптомы, не устраняя угрозу разрушения сустава. Для профилактики важно контролировать вес, двигаться, отказаться от курения и алкоголя, а к врачу нужно идти срочно при внезапном отеке и боли, либо планово — при регулярной скованности и припухлости мелких суставов.