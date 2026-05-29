Врач Иволга назвала обувь на плоской подошве наиболее рискованной моделью для лета

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог и миколог Юлия Иволга рассказала KP.RU , что летом важно уделять внимание не только одежде, но и обуви, которая может влиять на здоровье ног и позвоночника.

По словам специалиста, балетки, кеды и шлепанцы представляют опасность для здоровья, так как могут вызвать плоскостопие, боли в шее и голове, а также деформацию Хаглунда. Врач подчеркнула, что неправильная обувь может привести к изменению стопы и появлению ряда заболеваний.

«Самая опасная обувь летом — на плоской подошве, то есть балетки, вьетнамки, шлепанцы, кеды. Отсутствует амортизация, и удержание стопы приводит к дополнительной нагрузке на стопу. При длительной ходьбе может развиваться плоскостопие, деформация стопы, воспаление суставов», — прокомментировала Иволга.

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение более удобной обуви, такой как кроссовки, лоферы и ботинки, особенно в летний период.