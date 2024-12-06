Врач Иванова: при пониженной влажности воздуха сложнее сохранять ясность ума

Многие сталкиваются с недомоганием и сонливостью с началом отопительного сезона. Как батареи влияют на организм человека, рассказала терапевт Ксения Иванова в беседе с Пятым каналом.
По ее словам, в таких условиях довольно сложно сохранять бодрость и ясность ума. Дело в том, что поступающее от батарей тепло существенно понижает влажность воздуха.
«Возрастает концентрация углекислого газа, вследствие чего сгущается кровь», — пояснила врач.
Сухой воздух, добавила специалист, также негативно влияет на биологический защитный барьер. Слизистые носоглотки и ротоглотки не могут полноценно выполнять свои функции, из-за чего возрастает риск возникновения простудных заболеваний, добавил сайт KP.RU.
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