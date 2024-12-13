Врач Иванова предупредила, что кофе повышает риск воспаления слизистой желудка

Людям, которые часто пьют кофе, нужно внимательнее прислушиваться к своему организму, а частности, к желудку. Об этом «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.
Она объяснила, что тот напиток активно стимулирует работу желудка и повышает уровень кислотности. Поэтому возрастает риск воспаления слизистой.
При этом человек начинает жаловаться на газообразование, вздутие живота, диарею или запоры. Чтобы проверить уровень кислотности в желудке, рекомендуется посетить гастроэнтеролога и сдать необходимые пробы, добавил сайт KP.RU.
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