Врач Иванова предупредила, что кофе повышает риск воспаления слизистой желудка

Людям, которые часто пьют кофе, нужно внимательнее прислушиваться к своему организму, а частности, к желудку. Об этом «Газете.Ru» гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Обнинск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Иванова.

Она объяснила, что тот напиток активно стимулирует работу желудка и повышает уровень кислотности. Поэтому возрастает риск воспаления слизистой.

При этом человек начинает жаловаться на газообразование, вздутие живота, диарею или запоры. Чтобы проверить уровень кислотности в желудке, рекомендуется посетить гастроэнтеролога и сдать необходимые пробы, добавил сайт KP.RU.