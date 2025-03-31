Врач Иванов: заразиться микоплазменной пневмонией через предметы сложно

Врач Роман Иванов объяснил в беседе с RT , как передается и протекает микоплазменная пневмония. Пик заболеваемости приходится на весну и осень, отметил медик.

По его словам, микоплазмы распространяются при тесном контакте с зараженным, когда тот чихает или кашляет. Вне организма микроорганизмы быстро погибают, поэтому заразиться через предметы сложно.

«Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, отчего болезнь больше напоминает простуду. Заболевший ощущает слабость, недомогание, головную боль, затем начинается лихорадка, присоединяется кашель», — отметил специалист.

Самолечение грозит осложнениями — дыхательной недостаточностью или плевритом. В группе риска находятся дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет, предупредил Иванов.