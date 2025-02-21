Врач Иванов: рост числа заражений ОРВИ в конце зимы обусловлен нехваткой витамина D

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с RT поделился прогнозом о возможном увеличении числа случаев заболеваний ОРВИ в конце зимы и начале весны.

Этот сезонный тренд, по его словам, обусловлен снижением иммунитета вследствие нехватки солнечного света и витамина D, а также неблагоприятной погодой, способствующей активному распространению вирусных инфекций.

Зимой вирусы быстро передаются среди людей, находящихся в замкнутых помещениях: в офисах, торговых центрах и общественном транспорте. Недостаточное количество витаминов, особенно витамина D, усугубляет ситуацию, делая течение болезни более тяжелым и увеличивая вероятность осложнений, вплоть до необходимости госпитализации, пояснил медик.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте уровня заболеваемости ОРВИ в России на 7,7% за последнюю неделю.