Врач Иванов рассказал, что самыми опасными аллергенами считаются орехи и моллюски

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с Life рассказал, что примерно 30-40% населения Земли страдают различными формами аллергии: от аллергического ринита до пищевой аллергии.

За последние годы специалисты отмечают увеличение количества людей, страдающих аллергией. Такую динамику они связывают с изменениями образа жизни и условий окружающей среды, сказал Иванов.

Врач отметил, что большинство аллергических реакций протекают в легкой форме и не создают угрозы для жизни, однако некоторые из них могут привести к серьезным последствиям. Речь идет об анафилаксии — острой и потенциально смертельной аллергической реакции, которая развивается в считаные минуты. К наиболее опасным аллергенам медик отнес орехи, моллюски, пенициллин и латекс.

Сегодня, 8 июля, во всем мире отмечают День борьбы с аллергией.