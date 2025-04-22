Врач Иванов рассказал, что пыление березы длится 20-25 дней

Эксперт Роман Иванов рассказал RT , как отличить аллергию от ОРВИ и защититься в период цветения березы.

По словам врача, обычно в средней полосе России береза цветет с середины до конца апреля. Точные сроки зависят от погоды: если весна теплая, пыление начинается раньше, а если прохладная — переносится на май. Длится этот период около 20–25 дней.

«Аллергия на берёзу возникает из-за сбоев в иммунной системе. Она воспринимает белки пыльцы как угрозу и активирует иммунный ответ», — объяснил специалист.

Обычно признаки аллергии появляются на улице или усиливаются после прогулок. При этом температура тела не повышается, сильной боли в горле нет, выделения из носа прозрачные и водянистые, а не густые мутно-желтые, как при ОРВИ.

Чтобы облегчить симптомы, врач посоветовал ограничить контакт с аллергеном. Для этого следует меньше гулять на природе в сухую и безветренную погоду, не открывать окна дома утром, использовать специальные сетки, фильтры и очистители воздуха. По возвращении домой стоит сменить одежду, умыться, помыть голову, резюмировал Иванов.