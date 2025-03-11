Врач Иванов предупредил о риске заразиться ОРВИ весной

По словам специалиста, дело не только в том, что после долгой зимы организм истощен. Для вирусов и бактерий условия становятся более благоприятными: повышается влажность воздуха и температура. В такой среде микроорганизмы быстрее размножаются и дольше сохраняются в атмосфере и на поверхностях.

Кроме того, как отметил врач, защитные механизмы организма ослабляются из-за резких перепадов температуры. Когда утром холодно, а днем жарко, сложно одеваться по погоде. Из-за этого люди чаще потеют и переохлаждаются, иммунитет снижается, а вероятность респираторных заболеваний растет.

Врач посоветовал больше бывать на улице, заниматься физкультурой и минимизировать стресс. Если риск заразиться высокий, стоит рассмотреть вакцинацию от гриппа и COVID-19.