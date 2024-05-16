Врач Иванов посоветовал не кормить белок и голубей с рук | 360°

Здоровье 16 мая 2024, 13:50 Врач Иванов посоветовал не кормить белок и голубей с рук

Читать 360 в

Во время прогулок стоит отказаться от кормления белок и голубей с рук. Это может грозить развитием различных инфекций, сообщил врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, при укусе вместе со слюной белки в кровь могут попасть возбудители бешенства, туляремии и лептоспироза. При этом риск заразиться сохраняется даже в том случае, если зверек поцарапал или на руки попала его слюна, сообщилRT.

Реклама

Голуби также являются переносчиками сальмонеллеза и орнитоза. Кроме того, в их перьях могут быть блохи, жучки, клещи, отметил Иванов.