Врач Иванов назвал образование язв в желудке последствием избытка кальция

Кальций — микроэлемент, который поддерживает структуру костей и зубов, регулирует артериальное давление и уровень холестерина. Однако избыток вещества представляет опасность для организма, сообщил врач Роман Иванов в беседе с « Известиями ».

По его словам, данное состояние называется гиперкальциемией. К характерным признакам относятся снижение аппетита, боль в животе, частые запоры. Кроме того, избыток кальция может привести к образованию язв в желудке и кишечнике.

А вот дефицит микроэлемента, добавил медик, проявляется слабостью, чувством онемения и покалывания в мышцах, нарушением сердечного ритма.