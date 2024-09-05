Врач Иванов назвал образование язв в желудке последствием избытка кальция

Кальций — микроэлемент, который поддерживает структуру костей и зубов, регулирует артериальное давление и уровень холестерина. Однако избыток вещества представляет опасность для организма, сообщил врач Роман Иванов в беседе с «Известиями».
По его словам, данное состояние называется гиперкальциемией. К характерным признакам относятся снижение аппетита, боль в животе, частые запоры. Кроме того, избыток кальция может привести к образованию язв в желудке и кишечнике.
А вот дефицит микроэлемента, добавил медик, проявляется слабостью, чувством онемения и покалывания в мышцах, нарушением сердечного ритма.
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