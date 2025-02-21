Врач Иванов: метапневмовирус у детей может обернуться поражением сердца

Метапневмовирус — это возбудитель острых инфекционных заболеваний дыхательных путей, обнаруженный сравнительно недавно. Как он влияет на организм, рассказал врач Роман Иванов в беседе с Life .

По словам медика, у взрослых и подростков заболевание обычно протекает мягко, с симптомами, схожими с простудой: повышение температуры до 38 градусов, головная боль, кашель и насморк. Иногда к общей картине добавляется расстройство желудка, проявляющееся в виде диареи и рвоты.

Однако маленькие дети и пожилые люди, у которых диагностировали метапневмовирус, могут столкнуться с осложнениями, предупредил специалист. У таких пациентов вероятны отиты, пневмония, обострение бронхиальной астмы и кардиомиопатия — поражение сердца.