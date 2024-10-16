Врач Иванов: гречка помогает защитить клетки кожи и волосяные фолликулы от преждевременного старения

Дерматовенеролог Роман Иванов рассказал о полезных свойствах гречки. Блюдо поможет сохранить красоту и молодость, отметил эксперт в беседе с сайтом «Доктор Питер».
По словам врача, продукт содержит антиоксиданты, которые защищают клетки кожи и волосяные фолликулы от преждевременного старения. Кроме того, гречка — источник аминокислоты лизин, участвующей в синтезе коллагена.
Медик также отметил, что цинк в составе замедляет выпадение волос и способствует их росту. Железо поддерживает иммунную систему, добавил «7Дней.ru».
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