Врач Иванникова отметила, что здоровый рацион должен включать не менее 30 г растительной клетчатки

Для сохранения молодости важно не только правильно ухаживать за кожей, но и следить за питанием. Врач-эндокринолог и диетолог, руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Екатерина Иванникова в интервью KP.RU поделилась рекомендациями по выбору овощей для рациона.

«В сутки взрослый человек должен потреблять не менее 30 граммов растительной клетчатки, но питание должно быть сбалансированным, в идеале скорректированным под контролем врача-диетолога», — объяснила Иванникова.

Морковь, богатая бета-каротином, помогает замедлить старение кожи и улучшить зрение. Кале, или кудрявая капуста, насыщена антиоксидантами, которые поддерживают работу сердца и обладают противовоспалительными свойствами.

«Если у вас есть проблемы с пищеварением, например, метеоризм, начинайте есть капусту по чуть-чуть, внимательно отслеживая состояние здоровья. Людям с гиперурикемией и подагрой шпинат в большом количестве не рекомендуется», — предупредила медик.

Брокколи богаты клетчаткой и витаминами, что помогает нормализовать давление и улучшить когнитивные функции, подчеркнула Иванникова.