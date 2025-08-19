Врач Исрафилова рассказала, что молочные продукты ухудшают усвоение антибиотиков

Антибиотики — важная часть лечения бактериальных инфекций, однако их действие может быть ослаблено из-за определенных продуктов питания. Педиатр «СМ-Клиники» для детей Айгюль Исрафилова рассказала «Газете.Ru» , что некоторые продукты могут влиять на усвоение антибиотиков или усиливать их побочные эффекты.

Среди продуктов, которые следует исключить во время приема антибиотиков, врач назвала молочную продукцию, алкоголь, кислые фрукты и соки, а также продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки.

«Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, может связываться с некоторыми антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), уменьшая их всасывание и тем самым снижая их эффективность», — пояснила Исрафилова.

Кроме того, по словам педиатра, алкоголь может усиливать побочные эффекты антибиотиков, такие как тошнота и рвота, а также оказывать дополнительную нагрузку на печень.