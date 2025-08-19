Врач Исрафилова рассказала, что молочные продукты ухудшают усвоение антибиотиков
Антибиотики — важная часть лечения бактериальных инфекций, однако их действие может быть ослаблено из-за определенных продуктов питания. Педиатр «СМ-Клиники» для детей Айгюль Исрафилова рассказала «Газете.Ru», что некоторые продукты могут влиять на усвоение антибиотиков или усиливать их побочные эффекты.
Среди продуктов, которые следует исключить во время приема антибиотиков, врач назвала молочную продукцию, алкоголь, кислые фрукты и соки, а также продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки.
«Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, может связываться с некоторыми антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), уменьшая их всасывание и тем самым снижая их эффективность», — пояснила Исрафилова.
Кроме того, по словам педиатра, алкоголь может усиливать побочные эффекты антибиотиков, такие как тошнота и рвота, а также оказывать дополнительную нагрузку на печень.