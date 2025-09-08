Врач Исрафилова предупредила об опасности затяжного насморка у ребенка

Затяжной насморк может представлять серьезную угрозу для здоровья ребенка. Об этом сообщила педиатр Айгюль Исрафилова в беседе с « Газетой.ru ».

Одной из главных опасностей такого состояния медик назвала нарушение развития.

«Хроническая гипоксия (недостаток кислорода) из-за затрудненного дыхания может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка», — пояснила врач.

Кроме того, она отметила, что затяжной насморк способен привести к неправильному прикусу из-за постоянного дыхания ртом. Также он может стать причиной инфекций, вызывающих синусит, отит, тонзиллит и фарингит, добавили «Известия».