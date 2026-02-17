Врач Исмаилов отметил важность поддержания естественного изгиба позвоночника при работе за компьютером

Невролог Али Исмаилов в беседе с Lenta.ru подчеркнул, что правильная поза при работе за компьютером — это не просто вопрос комфорта, но и здоровья. Врач отметил важность поддержания естественного изгиба позвоночника и избегания напряжения в области шеи.

«Лопатки должны быть естественно сведены, чтобы грудная клетка оставалась открытой. Глаза должны смотреть прямо перед собой на уровне монитора, а голова держаться нейтрально», — пояснил невролог.

Для предотвращения напряжения в шее, плечах и спине специалист рекомендовал делать перерывы и выполнять легкую разминку каждые 30–45 минут. При длительной работе на ноутбуке полезно использовать ортопедическое кресло с поддержкой поясницы и регулируемыми подлокотниками, а также подставку под ноги.

Исмаилов подчеркнул необходимость включения упражнений и профилактики в ежедневную рутину, включая мягкую растяжку шейного отдела и укрепляющие упражнения для спины и мышц кора под контролем специалиста.