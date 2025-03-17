Врач Исковских: сладости и бобовые провоцируют брожение в желудке

Не все продукты полезны для пищеварения. Молочные изделия, сладости, бобовые, капуста, мучное и фрукты с высоким содержанием фруктозы могут вызвать брожение, рассказал терапевт Сергей Исковских « Газете.ru ».

Речь идет о распространенном явлении, сопровождающемся болезненными ощущениями. Брожение — результат деятельности бактерий, расщепляющих углеводы. Некоторые продукты особенно активно стимулируют этот процесс.

«Продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, торты, сладкие газированные напитки) создают идеальную среду для брожения. Бактерии быстро перерабатывают сахар, в результате чего образуются газы», — предупредил медик.

По его словам, бобовые содержат сложные углеводы, которые плохо перевариваются. В толстом кишечнике они перерабатываются бактериями, выделяющими газы. Газообразование также усиливают продукты с дрожжами и фрукты с высоким содержанием фруктозы.