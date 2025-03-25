Врач Исанкина заявила об относительной стабилизации ситуации с гриппом

Главный врач Филатовской больницы Людмила Исанкина заявила об относительной стабилизации обстановки с гриппом. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Однако после выходных все же случаются пиковые дни, когда массово обращаются за медицинской помощью, добавила эксперт.

«У нас койки заняты, пустых нет, но наших коек вполне достаточно для тех пациентов, которые есть, необходимости в перепрофилировании коек пока нет», — рассказала руководитель.

По мнению Исанкиной, после весенних каникул ситуация должна улучшиться, так как разобщение помогает прервать цепочки передачи вируса. Она также призвала родителей не пренебрегать вакцинацией.