Врач Исакова: солнце способствует выработке витамина D и серотонина, но также влияет на фотостарение кожи | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 17:00 Врач Исакова: солнце способствует выработке витамина D и серотонина, но также влияет на фотостарение кожи

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Солнце способствует выработке витамина D, который так необходим организму для усвоения кальция и фосфора, а также серотонина — гормона радости, помогающего бороться с тревожностью и плохим настроением. Об этом «Известиям» рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.

Но у солнца, по словам медика, имеются и негативные последствия. В первую очередь, это фотостарение и риск развития рака кожи. Находясь под прямыми солнечными лучами долгое время, человеку необходимо обязательно защищать себя солнцезащитными средствами.

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Исакова назвала оптимальной степенью защиты от солнца индексы SPF 30, 50+.