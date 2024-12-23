Врач Исакова: образование полипов в кишечнике связано с процессом деления клеток

Образование полипов в кишечнике происходит вследствие нарушения процесса деления клеток, когда в них появляются мутации, изменяющие нормальный жизненный цикл клеток. Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова поделилась информацией о кишечных полипах в интервью «Известиям» .

Исакова пояснила, что такие изменения могут возникать с возрастом, при наличии хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона, а также при недостаточном количестве клетчатки и избытке жиров в питании.

Она подчеркнула, что определенные типы кишечных полипов способны превращаться в злокачественные опухоли, поэтому, если они обнаружены во время колоноскопии, их рекомендуется удалить. В редких случаях полипы могут приводить к чрезмерному выделению слизи, что может привести к потере организмом важного микроэлемента — калия.