Врач Исакова назвала боли в груди или животе тревожным симптомом лимфомы

Болевые ощущения в груди или в животе могут сигнализировать о развитии лимфомы, при которой поражаются клетки иммунной системы. Об этом рассказала врач-онколог Суна Исакова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, подобные симптомы выходят на первый план при поражении лимфатических узлов грудной и брюшной полости. Также могут появиться неспецифические признаки, например, повышение температуры тела выше 38 градусов, одышка и кашель, сообщил сайт kp.ru.

К факторам риска развития лимфом относятся гепатит С, наследственная предрасположенность, инфицирование вирусами Эпштейн-Барра, отметила Исакова.

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