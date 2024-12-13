Врач Исаев: завышенные ожидания и финансовые трудности могут привести к предновогодней депрессии

Некоторые люди сталкиваются с эмоциональным спадом и внутренним напряжением перед Новым годом. С чем связано такое состояние, рассказал врач и основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с Life .

По его словам, одна из причин — завышенные требования. В конце года многие испытывают разочарование при подведении итогов, ведь те не всегда соответствуют ожиданиям.

Кроме того, предпраздничную депрессию могут спровоцировать финансовые трудности. Данный период зачастую обременен дополнительными расходами на подарки и поездки, пояснил медик.

Для улучшения психического здоровья Исаев посоветовал уделить время заботе о себе. Необходимо больше отдыхать и заниматься любимыми делами.