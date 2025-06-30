Врач Исаев рассказал, что каждая сигарета сокращает жизнь в среднем на 20 минут

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев сообщил «Газете.Ru», что каждая сигарета сокращает жизнь в среднем на 20 минут. Мужчины теряют 17 минут, а женщины — 22 минуты.

По словам эксперта, предыдущие исследования оценивали сокращение жизни из-за курения в 11 минут на сигарету. Но новое исследование, опираясь на современные данные и более длительные наблюдения, пришло к более актуальным выводам. В результате курение в среднем лишает людей около 10 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит.

Кроме того, курение ухудшает качество жизни, способствуя раннему развитию хронических заболеваний. Эта тенденция подтверждается множеством других исследований. Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA) отмечает, что уровень смертности среди курильщиков старше 60 лет вдвое выше, чем среди некурящих, и они в среднем умирают на 6 лет раньше.

Исаев подчеркнул, что никогда не поздно отказаться от курения. Даже в пожилом возрасте отказ от сигарет может существенно продлить жизнь.