Врач Исаев предупредил, что чтение о симптомах может вызывать реальные ощущения

У людей с повышенной тревожностью чтение о симптомах заболеваний может сопровождаться появлением реальных физических ощущений. Об этом в беседе с RT сообщил врач-психиатр Руслан Исаев.

Тревога влияет на вегетативную нервную систему, вызывая учащенное сердцебиение, тошноту, головокружение и мышечное напряжение, перечислил Исаев. Если человек читает о заболеваниях и прислушивается к организму, он может начать интерпретировать обычные реакции как признаки болезни.

Ожидание симптома само способствует его возникновению — это явление называют ноцебо-эффектом. Постоянный поиск информации о болезнях в интернете формирует замкнутый круг тревоги. Если тревога о здоровье становится постоянной, а поиск информации трудно контролировать, стоит обратиться к специалисту.

При этом новые или выраженные физические симптомы нельзя автоматически объяснять тревожностью: сначала необходимо оценить возможные медицинские причины, подчеркнул врач.