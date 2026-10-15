Врач Исаев посоветовал не смешивать разные алкогольные напитки

Врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что строгих запретов на смешивание алкоголя с медицинской точки зрения нет, но на практике таких сочетаний лучше избегать. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру» .

Специалист пояснил, что чередование различных видов спиртного в течение одного застолья лишает человека возможности адекватно оценивать объем употребляемого. Это неизбежно ведет к превышению допустимой нормы, тяжелому алкогольному отравлению и выраженному абстинентному синдрому на следующий день. Хотя само по себе смешивание не запускает специфических химических процессов, оно провоцирует более быстрое поглощение этанола. Скорость наступления интоксикации напрямую зависит от крепости, объема и темпа потребления, пишет «Ридус».

Эксперт подчеркнул, что углекислота в составе напитков выступает проводником, ускоряя поступление спирта в кровоток. Большие объемы жидкости дополнительно провоцируют диспепсические явления и тяжесть в эпигастрии. Более того, каждый тип алкоголя содержит уникальный набор побочных продуктов ферментации. Именно эти примеси определяют характер и интенсивность утреннего недомогания. Чтобы минимизировать вред для организма и избежать мучительного похмелья, рекомендуется придерживаться одного выбранного напитка на протяжении всего вечера.