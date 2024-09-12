Врач Исаев: нежирный куриный бульон облегчит похмелье

Нежирный куриный бульон, квашеная капуста и рассол помогут справиться с похмельным синдромом и облегчить состояние. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Руслан Исаев сайту aif.ru .

По словам специалиста, такая еда поможет снять спазм и дискомфорт в желудке. Также рекомендуется съесть кислые фрукты или ягоды, они снимут тошноту. Кроме того, работу желудочно-кишечного тракта улучшат овсяная, рисовая, манная каши, сообщили «Известия».

При похмелье есть нужно дробно и маленькими порциями. В целом организму в таком состоянии требуются покой, отдых и щадящий режим питания, отметил Исаев.