Врач Исаев: курение снижает чувствительность вкусовых и обонятельных рецепторов

Курение негативно сказывается на обонятельных и вкусовых рецепторах, снижая их чувствительность. О том, как именно это происходит, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, химические соединения в табачном дыме раздражают слизистую оболочку рта и носа. Из-за этого уменьшается способность рецепторов воспринимать запахи и вкусы.

Также горячий дым обжигает слизистую, что может вызвать дегенерацию вкусовых сосочков языка. Основные вкусовые ощущения при этом остаются, но их интенсивность снижается. В результате курильщики выбирают более насыщенную пищу.

Обоняние страдает еще сильнее — табачный дым воздействует на обонятельный эпителий в носу, воспаляя его и повреждая обонятельные нейроны.

Кроме того, бездымные табачные изделия вроде снюса влияют на вкусовые рецепторы еще заметнее. Это происходит из-за длительного контакта веществ со слизистой оболочкой рта, подчеркнул Исаев.