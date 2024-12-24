Врач Исаев: биомаркеры помогут родителям понять, что ребенок увлекается вейпами

Все больше родителей сталкиваются с растущей популярностью вейпов среди подростков. Распознать, что ребенок пристрастился к парению, бывает непросто. О негативном влиянии этой привычки и способах ее выявления в беседе с Life рассказал врач и основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам эксперта, никотин, содержащийся в вейпах, вызывает привыкание. А принятие курения электронных сигарет как нормы среди сверстников затрудняет отказ от этой привычки.

«Никотин может нарушить формирование нейронных связей в продолжающем развиваться мозге подростка, что приведет к проблемам с памятью и вниманием», — предупредил врач.

Исаев подчеркнул, что родителям могут помочь биомаркеры. Они позволяют выявить продукты метаболизма дыма вейпов и электронных сигарет. Например, при нагревании пропиленгликоль и глицерин — основные носители в жидкостях для курительных устройств — образуют ряд токсичных веществ. Их можно обнаружить при сдаче анализов.